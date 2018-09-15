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Парламент Дании планирует ввести штраф за отмывание средств в размере 700%

Парламент Дании планирует ввести штраф за отмывание средств в размере 700%

Парламент Дании рассматривает возможность введения штрафов для топ-менеджеров и сотрудников банков, участвовавших в отмывании денег. Сумма штрафа может достичь 700% от суммы отмытых средств.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Соответствующее решение могут принять в связи с расследованием против датского банка Danske Bank, сотрудники которого помогали отмывать средства российских олигархов в Эстонии.

Сейчас в Дании действуют санкции за отмывание средств. Так, банковские учреждения, участвующие в узаконивании нелегальных средств, должны оплатить до 25% от суммы средств, которую пытаются отмыть.

Согласно предложению парламента Дании, сумма штрафа может вырасти до 700% от суммы.

По материалам hromadske.tv
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