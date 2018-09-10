НБУ рассказал, как продвигается продажа "дочки" одного из российских банков

В конце июля НБУ отказал в приобретении существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО “Проминвестбанк” (“дочка” российского “Внешэкономбанка”). Сейчас больше никто не подавал документов на согласование приобретения существенного участия в “Проминвестбанке”.

Об этом сообщили в Нацбанке.

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“28 июля 2017 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю (нардепу, — ред.) и Павлу Фуксу (бизнесмену, — ред.) в ПАО „Проминвестбанк“. Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины”, — сообщили в НБУ.

При этом регулятор отметил, что пока не получал пакеты документов на согласование приобретения существенного участия в “Проминвестбанке”.

“Национальный банк открыт для диалога с потенциальными инвесторами банков с российским капиталом”, — отметили в НБУ.

Кроме того, НБУ утверждает, что украинская банковская система не понесет никаких убытков от закрытия “Проминвестбанка”.

“Национальный банк дает согласие на добровольное прекращение банковской деятельности банка при условии удовлетворения требований всех вкладчиков и других кредиторов банка. Поэтому в случае принятия акционерами банка такого решения и дальнейшего выполнения всех условий выход банка с рынка никоим образом не сказывается на стабильности банковской системы”, — отметили в НБУ.