Коломойский добился в суде ареста акций Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка

5 сентября Апелляционный суд. Киева удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в т.ч. ЧАО “Аэробуд”, ООО “Приватофис”, ООО “Приватленд”, ООО “Эверест Истейт”, ООО “Телерадиокомпания “Жиса”, ООО “Крым Дивелопмент”, ООО “КУА “Финансовый капитал”, ООО “КУА “Финансовый вектор” и т.д.), и наложил арест на акции Проминвестбанка (которые принадлежат российской госкорпорации “Внешэкономбанк”); на акции Сбербанка (которые принадлежат российскому Сбербанку); на акции ВТБ Банка (которые принадлежат российскому госбанку ВТБ).

Кроме того, Апелляционный суд г. Киева запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и тому подобное.

Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом г. Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в качестве обеспечения иска по делу №796/165/2018 о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 (в деле ПТС №2015-36) о взыскании сумм с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) у упомянутых компаний в Крыму после его аннексии Россией.

Компании “приватовцев” свое заявление об аресте акций Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка обосновали тем, что решением Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) – за нарушения Россией соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года – в их пользу было присуждено взыскать 139 млн долл. с Российской Федерации как компенсацию за их объекты недвижимости в Крыму.

По мнению “приватовцев”, на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины “может быть обращено взыскание на основании решения международного суда” (цитата из судебных материалов).

В этом контексте Апелляционный суд г. Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно есть имущество, которое принадлежит Российской Федерации и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда”.