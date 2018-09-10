Суд арестовал акции «дочек» российских банков в Украине: эксперт объяснил, что с ними будет

Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, и наложил арест на акции «Проминвестбанка» (принадлежащих российской госкорпорации «Внешэкономбанк»), «Сбербанка» (принадлежащих российскому «Сбербанку») и «ВТБ Банка» (принадлежащих российскому госбанку ВТБ).

Читайте также: Коломойский добился в суде ареста акций Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка

Суд запретил «Проминвестбанку», «Сбербанку» и «ВТБ Банку» осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и пр.

В то же время финансисты уверяют, что данный арест может создать проблемы для банков только в случае их продажи новым акционерам.

«На текущей деятельности финансовых структур арест акций точно никак не скажется. В отношении банков введен ряд санкций, они продолжат и дальше действовать. Ничего нового не появится. В том числе и со стороны Национального банка, для которого данное судебное решение не является основанием для приостановки или отзыва лицензии банка», — прокомментировал ситуацию председатель правления RwS bank Владислав Кравец.