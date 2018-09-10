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В Ивано-Франковске внедрят sms-оплату за проезд в общественном транспорте (инфографика)

В Ивано-Франковске внедрят sms-оплату за проезд в общественном транспорте (инфографика)

Ивано-Франковское коммунальное предприятие “Электроавтотранс ИФ” внедряет sms-оплату за проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Фейсбуке.

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Чтобы приобрести билет, нужно будет отправить сообщение с кодом маршрута на специальный короткий номер. В ответ придет sms с указанным сроком действия.Пока что воспользоваться этой услугой смогут абоненты “Киевстара”.

Презентация новой системы оплаты состоится 26 сентября, а воспользоваться ею можно будет с 1 октября.

“Электроавтотранс ИФ” также планирует до конца 2019 года перейти на электронные карты для проезда сроком на месяц, на сутки, на 60 минут (стоимость будет равна одной поездке). Можно будет также платить банковской карточкой. Одноразовые бумажные билеты останутся, но проезд по ним будет в полтора раза дороже тарифа.

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По материалам lb.ua
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