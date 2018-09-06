Как в этом году изменилась цена на проезд в Украине (таблица)

Из-за подорожания электроэнергии по формуле Роттердам+ в этом году в украинских городах происходит повышение цены на проезд в метро, троллейбусе и трамвае.

Об этом сообщает Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг.

По данным Ассоциации, в течение 2018 года цена билета выросла (или планово возрастет) в 16 областных центрах.

В Киеве и Днепре повышение на отдельные виды электротранспорта составило 100%: в столице с 4 до 8 гривен подорожал проезд в трамвае и троллейбусе, а в Днепре с 2 до 4 гривен увеличилась стоимость жетона в метро.

“В каждом билете сидит коррупционная рента Роттердам+. Электроэнергия занимает 20%-25% себестоимости электротранспорта. Следовательно, подорожание электроэнергии по формуле Роттердам+ для предприятий приводит к удорожанию билетов в транспорте. Фактически выстраивают двухходовую схему, чтобы было менее заметно. Не сразу поднимают тарифы для населения, а поднимают для предприятий, а чтобы те потом поднимали цены для населения”, – отмечают в Ассоциации.

Согласно расчетам сайта Роттердам+, переплата за проезд в столичном электротранспорте составляет 25 копеек с каждого билета. Годовая переплата за коррупционную формулу для среднестатистического потребителя достигнет 183,6 гривен.

По данным Ассоциации, всего с апреля 2016 года формула “Роттердам+” принесла более 33 млрд гривен сверхприбылей. Компания ДТЭК Ахметова, которая контролирует более 85% украинского угля и 80% станций тепловой генерации, является основным бенефициаром этой формулы.

В случае существования формулы и на 2019 год, украинским предприятиям (в том числе водоканалам и электротранспорту), вероятно, снова повысят тарифы на электроэнергию, а бенефициары получат еще дополнительно более 10 млрд гривен сверхприбылей.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”.