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Украинские регионы будут привлекать финансирование из Евросоюза - МЭРТ

Украинские регионы будут привлекать финансирование из Евросоюза - МЭРТ

Украинские регионы определят свои конкурентные преимущества и смогут получить доступ к дополнительному финансированию ЕС.

Об этом сообщает Минэкономразвития на своей странице в Facebook.

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“Украина уже год активно работает над имплементацией подхода смарт-специализаций. “Смарт-специализация” дает возможность объективно определять и развивать приоритеты промышленного и инновационного развития регионов. Она учитывает уникальные возможности для развития и роста конкретного региона, его конкурентные преимущества, его приоритетные сферы для развития и инвестиций”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества национальной команды во главе с МЭРТ с Европейской комиссией при поддержке Офиса реформ Кабмина было выбрано 3 пилотных региона, в которых будет определена смарт-специализация: Харьковская, Одесская и Запорожская области. Во второй очереди проекта примут участие Черкасская и Закарпатская области.

К концу 2019 года должен завершиться анализ данных в соответствии с подходом смарт-специализаций во всех регионах Украины. Тем регионам, которые определят свою смарт-специализацию и получат подтверждение от Европейской комиссии, будет открыт доступ к финансовой и технической поддержке ЕС, в частности в рамках программ Horizon 2020 и СOSME.

По материалам УКРИНФОРМ
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