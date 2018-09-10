В Украине работы по строительству дорог выполнили на 63% от плана

На сегодня в среднем по Украине выполнено работ по строительству и ремонту дорог на 63% от плана.

Об этом сказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на заседании правительства.

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“На сегодняшний день в целом по Украине имеем выполнение 63%. Это средний показатель от плановых показателей на этот год. И каждую неделю эта цифра растет”, – сказал он.

Новак уточнил, что на самом деле выполнено гораздо больше работ, но, пояснил он, акты выполненных работ и зачисления средств могут быть осуществлены только после проверки качества построенных дорог.

При этом, по словам Новака, в отдельных областях процент выполнения ремонтных работ составляет 97%.

“Наилучшее выполнение: Закарпатская – 97%, Кировоградская – 92%, Запорожская, Днепропетровская, Сумская, Донецкая, Тернопольская – 85%. В настоящее время самые слабые показатели: Николаевская – 17%, Житомирская и Киевская – по 24%, что связано с блокировкой тендеров, утверждением проектной документации и т.д.”, – сказал глава “Укравтодора”.

Также он рассказал, что агентство в январе-августе этого года перечислило ОГА на ремонт дорог из запланированных 111,5 млрд грн уже 7,2 млрд грн.

“По нашей информации, на сегодня использовано лишь 4,3 млрд грн”, – добавил он.