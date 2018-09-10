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В Германии представили аэротакси с центробежными вентиляторами

В Германии представили аэротакси с центробежными вентиляторами

Немецкий стартап JETcopter представил проект аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором используется двигательная установка с двумя центробежными вентиляторами.

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Разработчики полагают, что использование центробежных вентиляторов позволит сделать летательный аппарат безопаснее предлагаемых другими компаниями аэротакси с воздушными винтами и традиционными осевыми вентиляторами.

Центробежным вентилятором называют устройство в корпусе, ротор которого оснащен лопатками спиральной формы.

При работе такого вентилятора воздух засасывается через входное отверстие параллельно оси вращения ротора, после чего разгоняется лопатками и выбрасывается через выходное отверстие перпендикулярно оси вращения. В центробежном вентиляторе выходной воздушный поток находится под прямым углом к входящему.

Аэротакси JETcopter оснащено надфюзеляжным корпусом с двумя центробежными вентиляторами диаметром 2 метра каждый; они будут способны создавать тягу, аналогичную тяге 11-метрового классического несущего винта вертолета.

Испытания прототипа новой двигательной установки планируется начать в ближайшее время. Сборка первого летного образца аэротакси завершится в ближайшие два года.

Проект предусматривает создание шести- или восьмиместного летательного аппарата, в котором вентиляторы будут приводиться от двух двигателей внутреннего сгорания мощностью 400 лошадиных сил каждый.

Предполагается, что аэротакси сможет выполнять полеты на расстояние до 998 километров и развивать скорость до 300 километров в час. Масса пустого аэротакси составит около тонны.

По материалам Центр транспортных стратегий
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