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Британцы испытали прототип электрического аэротакси (видео)

Британцы испытали прототип электрического аэротакси (видео)

Британская компания Vertical Aerospace провела первые летные испытания электрического летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой.

В будущем компания планирует создать на его основе беспилотное пассажирское аэротакси для полетов между городами.

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В летательном аппарате Vertical Aerospace используется схема квадрокоптера с четырьмя электровентиляторами в кольцевых обтекателях, расположенными попарно в передней и задней части корпуса.

Аппарат опирается на три статичные стойки шасси и имеет массу 750 килограммов. Первый прототип может находиться в воздухе около пяти минут и развивать скорость до 80 километров в час.

Изначально компания планирует создать пилотируемую версию аэротакси, которая сможет перевозить одного пилота и четырех пассажиров. Согласно планам, серийная версия аппарата сможет совершать полеты на дальность до 800 километров. После этого компания намерена создать полностью беспилотную пассажирскую версию аэротакси.

Кроме Vertical Aerospace летные испытания аэротакси разных конструкций провели несколько других компаний. Например, немецкая Volocopter, американская Passenger Drone и китайская EHang показали полеты аэротакси классической конструкции со статично закрепленными горизонтальными винтами.

Другие разработчики выбрали более необычные схемы. К примеру, Airbus испытал в феврале электрический конвертоплан, а Kitty Hawk и Aurora Flight Sciences показали испытания аппаратов с массивом горизонтальных винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним толкающим винтом для горизонтального полета.

По материалам Центр транспортных стратегий
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