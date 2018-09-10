В Испании разработали технологию безопасного ресайклинга судов

Создатели испанского проекта Recyship разработали комплексную технологию экологичной утилизации старых судов и соответствующий регламент, которому в будущем должны следовать все европейские компании при списании старого плавсостава.

Читайте также: Представлен концепт плавучего города из мусора, который поможет очистить океан от пластика

Сначала предлагается снять краску с каркаса и сделать ее нетоксичной; затем откачать и переработать потенциально опасные жидкости (от остатков топлива до сточных вод) и, наконец, разрезать металлический корпус и подготовить его к переплавке.

Главным вторсырьем после такой обработки становится металл корпуса, но и жидкости можно использовать повторно – например, производить из них биотопливо. Сегодня, как правило, после списания судна перерабатывается только корпус, а краска и жидкости зачастую загрязняют водоемы.

До конца 2018 года технология Recyship оттачивается в небольших портах, а с 2019-2020 годов с ее помощью будут перерабатывать большие торговые суда в крупных портах Испании и Франции.

По законодательству ЕС с начала 2019 года все крупные суда, зарегистрированные в ЕС, должны и перерабатываться в странах ЕС, причем в соответствии с высокими “зелеными” стандартами. В Евросоюзе ежегодно списывается около 150 крупных судов, но многие из них перерабатываются в развивающихся странах, где экологические требования к их утилизации развиты слабо.

Проект Recyship создан испанской консалтинговой компанией Prysma, судостроительным заводом Navalria и еще несколькими промышленными компаниями при поддержке европейской программы ЕС LIFE+. LIFE+ создавалась, чтобы помочь странам-членам ЕС разрабатывать и внедрять новые технологии и законодательные нормы в сфере экологии.