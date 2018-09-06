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Представлен концепт плавучего города из мусора, который поможет очистить океан от пластика (фото)

Представлен концепт плавучего города из мусора, который поможет очистить океан от пластика (фото)

Дизайн-студия Freischärler представила концепт города, все здания в котором созданы из переработанных отходов, а сам он дрейфует в океане. Об этом пишет DesignBoom.

В городе смогут жить до 10 тыс. человек. Они будут выращивать пищу с помощью аэропоники и получать электроэнергию из морских волн. По задумке дизайнеров, жители будут получать новые строительные материалы в результате их переработки в замкнутых системах — по аналогии с космонавтами на МКС, а сама агломерация будет напоминать айсберг. Другими словами, город будет расширяться как вверх, так и вглубь.

Инфраструктура UPN, или «Объединенной пластиковой нации», будет состоять из порта, электростанций, линий метрополитена, электрических автобусов и дорожек для передвижений пешком и на велосипеде.

В Freischärler предполагают, что поселение может существовать как оффшорная зона, а развиваться за счет выгодных условий для бизнеса и отсутствия необходимости получать гражданство.

Справка Finance.ua

  • Ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 млн т пластика. Существуют несколько проектов по очистке мирового океана от мусора.
По материалам hightech.fm
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