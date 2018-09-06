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Тернопольская область отдаст дороги в эксплуатацию за 500 млн грн

Тернопольская область отдаст дороги в эксплуатацию за 500 млн грн

Служба автомобильных дорог Тернопольской области проводит тендер по выбору компании, которая будет заниматься эксплуатационным содержанием дорог региона до конца 2020 года.

Как говорится в документации на сайте ProZorro, тендер уже находится на завершающей стадии.

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Согласно протоколу раскрытия заявок участников, наилучшее предложение у ОООБМБУД” – 450 млн гривен с НДС. Решения о том, что эта компания победила, как и договора с ней пока нет.

Другой участник торгов, компания “Техно-Буд-Центр”, вышел с ценой 488,92 млн гривен с НДС. Ожидаемая стоимость услуг, которую указывал организатор тендера, составляет практически такую же сумму – 488,95 млн гривен с НДС.

В целом компания-победитель будет отвечать за содержание в течение двух лет 271-го километра дорог.

По материалам Центр транспортных стратегий
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