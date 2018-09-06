В Укравтодоре рассказали, как будут взвешивать грузовые автомобили

Государственное предприятие “Укравтодор” планирует взвешивать грузовые автомобили во время их движения и штрафовать в случае перегрузки.

Об этом сообщил глава предприятия Славомир Новак.

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По его словам, на сегодня предприятие объявило тендер на закупку шести ворот автоматической системы контроля грузовых автомобилей в движении.

“Эта система хорошо работает в Польше, других странах Евросоюза, и я хочу чтобы через два-три года она полностью заработала в Украине. Мы делаем сейчас только пилотный проект за средства международных финансовых организаций. Строим шесть таких пунктов на въездах в Киев”, – отметил Новак.

Он пояснил, что эта система фиксирует вес грузовика в движении. В случае превышения допустимого веса грузовиком система фотографирует ее и отправляет полицейским и органам транспортной безопасности. Автоматически к водителю применяется штраф.

Новак отмечает, что именно перегрузка транспорта является главным фактором разрушения дорог в Украине.

“Нет в мире такой технологии, которая может выдерживать 50, 60, 80 или, как мне в последнее время сообщили, рекорд в Украине – грузовик весом 120 тонн. Так не может быть. Не зима больше всего разрушает наши дороги, которая является самым большим врагом европейских дорог, а водители грузовиков, которые перегружают свой автомобиль”, – заявил руководитель “Укравтодора”.

По словам Новака, две таких системы планируют построить уже в этом году, еще четыре – в 2019. Но для того чтобы фотографировать грузовики, которые нарушают весовые нормы, нужно внести изменения в законодательство.

“Нужен закон о фотофиксации, который необходим не только для контроля грузовиков, но также для контроля скорости и нарушений правил дорожного движения”, – отметил Новак.