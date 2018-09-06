Гриневич рассказала, в чем причина отсутствия молодых кадров среди учителей

На сегодняшний день зарплаты учителей в Украине недостаточны для привлечения новых кадров.

Об этом сегодня на встрече с представителями бизнеса заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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По словам Гриневич, на сегодня в Украине насчитывается 440 тыс. учителей. В то же время значительную их часть составляют люди предпенсионного возраста.

“Поэтому нам важно задействовать молодежь”, – заявила она.

Она добавила, что нынешний уровень заработной платы педагогов недостаточен для того, чтобы привлекать новые кадры.

“В нашей ситуации, когда заработная плата учителей была 5 тыс. гривен в среднем ее поднятия на 50% уже недостаточно. Сейчас зарплата учителя ниже, чем средняя по рынку труда. Поэтому трудно привлечь молодежь”, – отметила Гриневич.