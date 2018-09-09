Гройсман: налог на выведенный капитал создаст в бюджете дыру на 27-40 млрд гривен

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что налог на выведенный капитал, которым бизнес хочет заменить налог на прибыль, приведет к сокращению бюджетных поступлений в размере не меньше 27 млрд гривен.

“По последним расчетам, не меньше 27 миллиардов гривен минус на первый год внедрения. Там от 27 до 40 миллиардов”, – заявил он на форуме “Реанимационного пакета реформ”.

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По его словам, позволить себе такой разрыв без компенсаторов Украина сейчас не может.

“У нас дефицит Пенсионного фонда 140 млрд гривен. В том числе он возник из-за уменьшения единого социального взноса. Второе: мы ежегодно должны обслуживать государственный долг 5 млрд долларов, это 130 млрд гривен. А на следующий год, если мы говорим об обслуживании и погашении, нам нужно 12 млрд долларов. Я не буду уже говорить о том, что нам нужно не меньше 5% финансировать украинскую армию, это еще 201 млрд”, – напомнил он.

При этом Гройсман подчеркнул, что такие расплывчатые понятия, как “детенизация”, “покращення”, “углубление”, компенсаторами не являются. Премьер заявил, что ему необходимые точные расчеты.

“Я поддерживаю налог на выведенный капитал. Но я подчеркиваю, что это вопрос не политического решения, а экономического расчета”, – сказал он.