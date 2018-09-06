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В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

На программу теплых кредитов в государственном бюджете будет увеличено финансирование до 100 миллионов гривен.

Об этом в ходе форума “Полная мобилизация, общий план действий” заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос об увеличении финансирования программы теплых кредитов.

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Представители ОСМД во время форума заявили, что в течение года на программу по энергоэффективности было реализовано 78 млн гривен. Они также обратились к премьеру с просьбой увеличить финансирование программы теплых кредитов до 100 миллионов гривен.

“Что касается теплых кредитов. Перед лицом экспертной среды торжественно даю обещание плюс 100 миллионов”, – сообщил Гройсман.

Глава правительства также отметил, что на общественные инициативы в следующем бюджете будет выделено около 500 миллионов гривен.

“Я дал поручение Минфину. Минфин уже работает с общественностью. Я думаю, что примерно 500 миллионов гривен в следующем бюджете будет бюджетом общественных инициатив. Мы сейчас там определяемся по направлениям. Этот механизм заработает, а потом уже можно увеличивать его финансирование”, – заявил премьер.

По материалам РБК-Украина
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