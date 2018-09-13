Поддержку Windows 7 продлят до 2023 года, но не бесплатно

Компания Microsoft явно не теряет времени и возможности заработать. Как известно, Windows 7 по-прежнему остаётся самой популярной операционной системой из Редмонда, хотя «десятка» уже дышит ей в спину.

И вот теперь компания прояснила ситуацию с поддержкой ОС после 14 января 2020 года. В этот день должна завершиться расширенная поддержка «семёрки», которая включает в себя обновления безопасности. Однако Microsoft сообщила, что бизнес-пользователи смогут продлить её на три года. Правда, за дополнительную плату.

Читайте также: Стало известно, когда представят обновленную Windows 10

Компания запустила сервис Windows 7 ESU (Extended Security Updates — расширенные обновления безопасности), который подразумевает оплату за каждую копию ОС, при этом стоимость будет расти ежегодно вплоть до января 2023 года.

Воспользоваться новой услугой могут компании, использующие Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративной лицензией. При этом для владельцев лицензий Windows 10 Enterprise и Windows 10 Education будет предложена скидка.

Кроме этого, на ПК с Windows 7 ESU до того же января 2023 года будет доступен облачный сервис Office 365 ProPlus. Цена пока что не уточняется.

При этом также не ясно, что будет после наступления 2023 года — компания снова продлит подписку, вынуждая ценой переходить на Windows 10, или же просто прекратит всякую поддержку. Учитывая, что во многих банкоматах и терминалах используется «семёрка», возможно, ситуация не так плоха, и, как и в случае с Windows XP, удастся немного растянуть поддержку.