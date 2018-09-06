Стало известно, когда представят обновленную Windows 10

Команда Windows в настоящее время завершает работу над этим крупным обновлением, самым ожидаемым новшеством которого для конечных пользователей должно стать появление нового API DirectX Raytracing (DXR) в рамках DirectX 12. Он позволит использовать в играх и 3D-приложениях гибридную визуализацию на основе традиционного растрирования, дополненного трассировкой лучей в реальном времени для более качественного расчёта освещения.

«Я рада сообщить, что наше следующее функциональное обновление для Windows будет называться Windows 10 October 2018 Update, — отметила госпожа Чапл. — В этом обновлении будут предложены новые функции и улучшения для почти 700 миллионов устройств под управлением Windows 10, которые помогают людям максимально эффективно использовать своё время. Мы расскажем больше об обновлении в ближайшие недели».