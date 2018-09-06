В НБУ назвали ожидаемую до конца года сумму от международных доноров

Национальный банк Украины ожидает до конца 2018 года получить от международных доноров $3,48 млрд, два из которых – очередной транш от Международного валютного фонда.

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

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“До конца текущего года ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет 3,48 млрд долл. США. Из них $2 млрд – от МВФ и $0,58 млрд – от ЕС, Украина планирует получить в рамках новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи”, – говорится в документе.

Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.