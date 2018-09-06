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В украинских банках позволили говорить и оформлять документы на разных языках

В украинских банках позволили говорить и оформлять документы на разных языках

Языковой вопрос стал предметом обсуждения на финансовом рынке Украине. Подняло его Министерство культуры, которое обратилось в Нацбанк, и регулятор дал объяснения на этот счет.

В телеграмме №18-0007/46692 Национальный банк указал, что люди могут общаться и подавать заявления не только на украинском, но и на других допустимых языках. На русском и языках других национальных меньшинств.

«Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения», — подчеркивается в документе центробанка.

При этом людям позволяется оформлять в банках документы не только на украинском, но и на других языках.

«Согласно статье 6 закона Украины «Об обращениях граждан» граждане имеют право обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, должностных лиц украинском или другом языке, приемлемом для сторон. Решение по обращениям граждан и ответы на них оформляются в соответствии с требованиями законодательства о языках. Такие решения и ответы могут быть изложены в переводе языком общения заявителя», — говорится в телеграмме Нацбанка.

По материалам УБР
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