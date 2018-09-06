Финансирование оборонной безопасности увеличится на 30 млрд грн, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что расходы на сектор оборонной безопасности на 2019 год составят 197 млрд грн.

Об этом он рассказал заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Киеве.

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“Мы уже традиционно вовремя готовим представление государственного бюджета на 2019 в украинский парламент. Мы планируем подать его до 15 сентября и начать публичный и открытый бюджетный процесс в Украине”, – подчеркнул глава правительства.

“Финансирование сектора оборонной безопасности должно составлять не менее 5%. Назову цифры – в прошлом году было предусмотрено 167 млрд грн, а в этом году – 197 млрд грн. Если говорить о специальном фонде и других доходах в сферу обороны – это более 200 млрд грн”, – добавил Гройсман.