Молдова продает гражданство за безвозмездный взнос в экономику страны

Республика Молдова запускает программу инвестиционного гражданства.

Об этом сообщила компания Henley & Partners, которая по итогам государственного тендера получила исключительное право на оказание услуг по ее разработке, реализации и международному продвижению.

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Новая программа позволит получить гражданство республики через безвозмездный взнос в экономику страны: EUR 135 тыс. для одного заявителя, EUR 150 тыс. для семейной пары, EUR 180 тыс. для семьи из 4-х человек и EUR 190 тыс. для семьи из 5-и и более человек.

Дополнительно предусмотрен государственный сбор (EUR 5 тыс. для основного заявителя, EUR 2,5 тыс. для супруга/супруги, EUR 1 тыс. для ребенка и EUR 5 тыс. для родителей), а также проверка на благонадежность (EUR 6 тыс. для основного заявителя и EUR 5 тыс. для супруга/супруги, детей старше 16 лет и родителей).

Время рассмотрения заявления составит не более 90 дней. Заявления на участие в программе можно будет подать уже в августе 2018 года.