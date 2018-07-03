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ЕС заблокировал транш 100 млн евро для Молдовы из-за отмененных выборов

ЕС заблокировал транш 100 млн евро для Молдовы из-за отмененных выборов

Евросоюз отложил выделение первого транша макрофинансовой помощи Молдове из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии сообщили, что финансовая поддержка ЕС обусловлена несколькими факторами.

“Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а также выполнения политических условий – уважения демократических механизмов, соблюдения верховенства права и уважения прав человека”, – говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Также там отметили, что политических условий Молдова не выполнила.

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“Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Этот вывод был сделан исходя из последних событий в Молдове и, в частности, решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе”, – заявили в Еврокомиссии.

По материалам depo.ua
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