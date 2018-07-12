Итоговое коммюнике саммита НАТО: важные пункты для Украины

11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО. Итоговое коммюнике или, как его назвали, “Брюссельская декларация трансатлантической безопасности и солидарности”, лидеры уже согласовали, сообщает Сегодня.

В первом же пункте совместного заявления НАТО “гарантирует безопасность своих территорий и народов…которая включает основополагающую приверженность коллективной защите, основанной на статье 5 Вашингтонского договора”.

Для Украины важен пункт 11 итоговой декларации, в которой НАТО выражает “приверженность политике открытых дверей, потому что она укрепляет Альянс и вносит вклад в евроатлантическую безопасность, в соответствии с Бухарестским саммитом”.

Помимо этого в пункте 2 прямо упоминается российская агрессия против Украины: “Мы сталкиваемся с длительным периодом нестабильности. Россия подрывает мировой порядок, основанный на правилах, дестабилизируя Украину путем незаконной аннексии Крыма; нарушает международное право, включая провокационную военную активность; пытается подорвать наши институты и посеять раздор”. Поэтому, как написано в пункте 9, “мы оказываем поддержку нашим восточным партнерам, Грузии, Молдове и Украине, а также Боснии и Герцеговине”.

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“Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку боевиков. Призываем прекратить военное вторжение в Донецкой и Луганской области, вывести войска и вернуться в Центр по контролю и координации прекращения огня на Донбассе”, – написано в декларации.