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Ирландская лизинговая компания Sky Leasing продана за $2,8 млрд

Ирландская лизинговая компания Sky Leasing продана за $2,8 млрд

10 июля стали известны финансовые детали сделки по покупке ирландской лизинговой компании Sky Leasing подразделениями конгломерата Chow Tai Fook Enterprises, принадлежащего гонконгской семье миллиардеров Чэн.

О покупке изначально было объявлено в прошлом месяце, однако только сейчас один из представителей семьи Чэн — Брайан Чэн — сообщил в интервью Bloomberg о том, что объем сделки составляет $2,8 млрд, включая долги Sky Leasing.

При этом 70% суммы будут покрыты за счет продажи долговых обязательств авиационного подразделения Goshawk Aviation, а остальные средства представит конгломерат Chow Tai Fook Enterprises и его структуры.

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С помощью приобретения Sky Leasing семья Чэн намерена развивать свой авиационный бизнес.

Справка Finance.ua:

  • Sky Leasing является подразделением Sky Aviation Leasing International.
  • Продают компанию инвестфонд, управляющий пенсионными активами, Public Sector Pension Investment, один из крупнейших в Канаде, и инвесткомпания ATL Partners.
  • Ее воздушный парк включает 51 самолет, который пополнит парк Goshawk, состоящий из 130 самолетов.
По материалам internetua.com
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