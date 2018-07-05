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Dragon Capital выкупила крупнейший логистический комплекс под Киевом

Dragon Capital выкупила крупнейший логистический комплекс под Киевом

Группа Dragon Capital завершила консолидацию 100% акций логистического комплекса West Gate Logistic класса А в селе Стоянка – одного из крупнейших в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе инвесткомпании Dragon Capital.

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В частности завершена сделка по приобретению компанией New Ukraine PE Holding (NUPEH, Кипр) 40% акций у компании GLD Holding GmbH, ранее владевшей этой долей.

“Это приобретение соответствует нашей вере в сектор профессиональной складской недвижимости и продолжение экономического восстановления в Украине в целом”, – отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

Комплекс стал крупнейшим складским объектом в портфеле Dragon Capital.

Справка Finance.ua:

  • Логистический комплекс West Gate Logistic построен в 2008 году. Общая площадь объекта составляет 97,2 тыс. кв. м, арендная – 96,3 тыс. кв. м.
  • Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины.
  • Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.
По материалам НВ
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