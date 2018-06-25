Dragon Capital покупает ТРЦ у Альфа-Банка

Инвестиционная группа Dragon Capital может приобрести “Аскор Компани”, которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

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“Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited” (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Аскор Компани” (Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества”, – говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Справка Finance.ua:

ООО “Аскор Компании” создано в 2014 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду недвижимости.