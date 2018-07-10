Предприятия Ахметова стали крупнейшими получателями НДС

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июне 2018 года стал Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича из группы «Метинвест», которому было перечислено 620,7 млн грн по сравнению с 662,6 млн грн в мае.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

На втором месте по сумме возмещения указанного налога агроэкспортер «Кернел-Трейд» — 586,1 млн грн против 509, 9 млн грн в мае, на третьем — аффилированый с группой «Метинвест» меткомбинат «Азовсталь» — 533,3 млн грн (в мае предприятие возглавляло список с показателем — 668,4 млн грн).

Согласно данным ГКСУ, 15 компаний в июне получили возмещение НДС более 100 млн грн.

Еще один меткомбинат из группы «Метинвест» — «Запорожсталь» — ухудшил свой результат до 469,5 млн грн, хотя в мае предприятие с 515,1 млн грн вошло в тройку крупнейших получателей.

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Замыкает пятерку агроэкспортер «Сантрейд», увеличивший свой показатель возмещения НДС с 345,1 млн грн в мае до 393,4 млн грн.