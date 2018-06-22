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Введение налога на выведенный капитал может привести к потерям бюджета, - Гройсман

Введение налога на выведенный капитал может привести к потерям бюджета, - Гройсман

Налоговая система Украины должна быть комплексно пересмотрена.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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По словам главы правительства, введение налога на выведенный капитал приведет к значительным потерям бюджета.

“На встрече с экспертной средой я обсуждал, что налоговая система Украины должна быть комплексно пересмотрена. Не с точки зрения самих ставок налогов… Возможно, рассмотреть вопрос о налоге на выведенный капитал, но в чем вопрос. Вопрос заключается в том, что введение этого налога на выведенный капитал может привести в следующем году или в году введения к значительным потерям бюджета. Налог на выведенный капитал – идея хорошая, но очень важно, чтобы она была посчитана так, чтобы мы не получили определенного финансового кризиса”, – заявил Гройсман.

По материалам РБК-Украина
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