В Турции уволят более 18 тысяч государственных служащих

В Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих из-за отмены чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Украина и Турция реализуют проект военно-транспортного самолета

Отмечается, что половина попадающих под сокращение служащих работают в полиции. Также будут уволены 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военнослужащих.

Указ был принят после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.

В этом месяце ожидается отмена двухлетнего чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.