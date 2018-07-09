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В Турции уволят более 18 тысяч государственных служащих

В Турции уволят более 18 тысяч государственных служащих

В Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих из-за отмены чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что половина попадающих под сокращение служащих работают в полиции. Также будут уволены 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военнослужащих.

Указ был принят после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.

В этом месяце ожидается отмена двухлетнего чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

По материалам reuters.com
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