Solway Investment Group GmbH инвестирует в производство ферроникеля в Украине $4 млн

Швейцарская компания Solway Investment Group GmbH расширяет производство на Побужском ферроникелевом комбинате и намерена инвестировать значительные суммы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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В 2017 году комбинат переработал 1,2 млн тонн влажной руды в 15,3 тыс. сухих метрических тонн никеля в ферроникель. В 2017 году $2,18 млн было направлено на ремонт технического оборудования для повышения эффективности производства. Капитальные затраты составили $3,88 млн.

В 2017 году завод инвестировал $143 тыс. в социальную поддержку, а $213 тыс. были также инвестированы в программы в области культуры и здравоохранения. Другие инвестиционные программы включали полную финансовую поддержку профессионального образования.

В 2018 году инвестиционный план будет сосредоточен на поддержке производственных мощностей и повышении эффективности работы газоочистных агрегатов. В природоохранные инициативы планируется инвестировать $4 млн.

Справка Finance.ua:

Solway Investment Group – компания, которая осуществляет диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической отраслях.

Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге и на Мальте, 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС.