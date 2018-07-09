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Solway Investment Group GmbH инвестирует в производство ферроникеля в Украине $4 млн

Solway Investment Group GmbH инвестирует в производство ферроникеля в Украине $4 млн

Швейцарская компания Solway Investment Group GmbH расширяет производство на Побужском ферроникелевом комбинате и намерена инвестировать значительные суммы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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В 2017 году комбинат переработал 1,2 млн тонн влажной руды в 15,3 тыс. сухих метрических тонн никеля в ферроникель. В 2017 году $2,18 млн было направлено на ремонт технического оборудования для повышения эффективности производства. Капитальные затраты составили $3,88 млн.

В 2017 году завод инвестировал $143 тыс. в социальную поддержку, а $213 тыс. были также инвестированы в программы в области культуры и здравоохранения. Другие инвестиционные программы включали полную финансовую поддержку профессионального образования.

В 2018 году инвестиционный план будет сосредоточен на поддержке производственных мощностей и повышении эффективности работы газоочистных агрегатов. В природоохранные инициативы планируется инвестировать $4 млн.

Справка Finance.ua:

  • Solway Investment Group – компания, которая осуществляет диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической отраслях.
  • Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге и на Мальте, 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС.
  • Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии, Филиппинах, Аргентине, Демократической Республике Конго и Украине.
По материалам УБР
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