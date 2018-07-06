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Южная Корея легитимизирует блокчейн-индустрию

Южная Корея легитимизирует блокчейн-индустрию

Правительство Южной Кореи разрабатывает новые стандарты отраслевой классификации для отечественной блокчейн-индустрии.

Считается, что три корейские министерства — Национальное статистическое управление, Министерство науки и техники и Министерство информации и связи — работают с конца прошлого месяца над подготовкой окончательного проекта новой классификационной схемы отраслей блокчейна, которая будет анонсирована в конце июля.

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Как сообщается, эта схема послужит основой для разработки политики, в первую очередь направленной на «продвижение блокчейна в нормативно-правовую базу» и охватывает области, в том числе создание блокчейн-систем и децентрализованных приложений (DApps), а также обмен и транзакции с криптовалютами.

Проект определяет обмен криптовалюты как «обмен криптовалютными активами и брокерские услуги», что является важным переопределением, которое признает «криптобиржи в качестве регулируемых финансовых институтов», в отличие от их предыдущей классификации как «поставщиков услуг связи».

BChain сообщает, что этот шаг является «первым случаем», когда корейское правительство признало развивающийся сектор легитимной отраслью.

Инициатива охватывает 43 правительственных министерств и 17 региональных муниципалитетов, предприятий и финансовых учреждений, а также консультации с более чем 160 учреждениями для сбора «первого статистического обзора страны» в этом секторе.

По материалам Cryptellect
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