Блокчейн-стартап TaTaTu привлек инвестиций на 575 миллионов долларов

Кинопроизводственный блокчейн-стартап TaTaTu стал третьим крупнейшим в мире ICO-проектом после EOS и Telegram. Ему удалось привлечь 575 миллионов долларов инвестиций в рамках частного размещения токенов TTU, созданных на основе Ethereum.

Эксперты полагают, что столь высокие объемы инвестиций связаны с тем, что институциональные инвесторы по-прежнему медлят с выходом на крипторынок, и на него заходят новые игроки.

Полученные от ранних инвесторов средства будут направлены на съемки биографического фильма о создателе автомобильной марки Ferrari. Кроме того, основатели стартапа рассматривают возможность запуска токенизированного сервиса потоковой поставки видео-контента по заказу пользователей, что составит достойную конкуренцию популярной развлекательной компании Netflix.

Читайте также: В Англии создали велосипед-майнер

По мнению главы TaTaTu Андреа Ерволино, новая модель дистрибуции контента с применением токенов TTU для вознаграждения пользователей будет выгодна всем сторонам.