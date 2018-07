Американский и китайский банки хотят войти в Deutsche Bank

Крупнейшие банки мира, американский JPMorgan Chase & Co. и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), проявляют интерес к покупке пакетов акций Deutsche Bank AG.

Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche (WiWo).

По данным WiWo, резкое снижение капитализации Deutsche Bank привлекло к нему внимание конкурентов.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель спрашивала председателя UBS Акселя Вебера, который ранее возглавлял Бундесбанк (ЦБ Германии), о том, что он думает о ситуации в Deutsche Bank, сообщили WiWo источники, близкие к партии А.Меркель ХДС в земле Северный Рейн – Вестфалия.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4,3% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала года капитализация банка сократилась на 37,5% и в настоящее время составляет менее 20 млрд евро, передает “Финмаркет”.

При этом капитализация JPMorgan превышает $350 млрд (почти 300 млрд евро), а ICBC – 1,8 трлн юаней (почти 280 млрд евро), отмечает WiWo.