Apple начала производство чипов для своих смартчасов в США — Finance.ua
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Apple начала производство чипов для своих смартчасов в США

Фондовый рынок
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Компания Apple расширяет свое производственное присутствие в США: чип S9 для Apple Watch теперь, как сообщается, производится на заводе TSMC в Аризоне.

Что известно

Компания TSMC начала производство чипа S9 System-in-Package (SiP) для часов Apple неподалеку от Финикса, штат Аризона, на своем заводе Fab 21. В прошлом году компания начала производство чипа A16 Bionic для iPhone 15 и iPhone 15 Plus на этом предприятии.
В конце 2023 года S9 дебютирует в Apple Watch Series 9, основанном на процессоре, полученном из чипа A16 Bionic. Оба продукта производятся по 4-нанометровому техпроцессу TSMC, известному как «N4». Как сообщается, эта общая технологическая основа позволила TSMC эффективно адаптировать свою производственную линию в Аризоне для выпуска S9 и A16. Хотя Apple Watch Series 9 уже сняты с производства, чип S9 по-прежнему используется в Apple Watch Ultra 2, которые были представлены в то же время.
Хотя производство A16 Bionic ведется на Fab 21 с сентября 2024 г., добавление S9 отражает ускоренное наращивание операций на предприятии в Аризоне. Завод в штате является первым крупным предприятием TSMC по производству полупроводников за пределами Тайваня, однако его производственные мощности пока находятся на начальном этапе. На текущем этапе эксплуатации (Фаза 1А) ежемесячный объем производства составляет около 10 000 пластин. Эти пластины распределяются между чипами A16 и S9, а также другими клиентами, такими как AMD.
Каждая пластина может обеспечить выпуск сотен чипов в зависимости от размера, дизайна и эффективности производства. Ожидается, что завершение фазы 1B удвоит производительность предприятия до 24 000 пластин в месяц в начале этого года.
По материалам:
itechua
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