Samsung Galaxy S26 Ultra представит инновационную технологию для дисплея — Finance.ua
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Samsung Galaxy S26 Ultra представит инновационную технологию для дисплея

Фондовый рынок
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Samsung Galaxy S26 Ultra представит инновационную технологию для дисплея
Samsung Galaxy S26 Ultra представит инновационную технологию для дисплея
Хотя официальный релиз Samsung Galaxy S25 Ultra еще не состоялся, уже начали распространяться слухи и новости о следующем флагмане — Galaxy S26 Ultra. Одним из самых интересных аспектов будущего смартфона является использование новой технологии под названием Color Filter on Encapsulation (CoE) для создания более яркого и энергоэффективного экрана.

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Что известно

Технология CoE является значительным шагом вперед в разработке OLED-панелей. Она подразумевает замену традиционной поляризационной пластины в OLED-панелях цветными фильтрами, а также замену обычных слоев определения пикселей (PDL) на черные PDL. Это не только делает экран более тонким, но и увеличивает коэффициент пропускания света. Использование черного PDL должно уменьшить отражение света внутри панели, что оптимизирует эффект отображения изображения. Кроме того, цветные фильтры (CF) печатаются на тонкопленочном герметизирующем слое (TFE) при низких температурах, что улучшает качество изображения.
Эта технология уже была испытана на складном экране Galaxy Z Fold 3, но Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном в своем дизайне, который будет использовать эту инновацию. Хотя пока не ясно, будут ли модели Galaxy S26 и S26+ оснащены аналогичными панелями, можно ожидать значительного улучшения производительности экрана этих устройств. При этом серия Galaxy S24 уже демонстрирует впечатляющую яркость OLED-экрана до 2600 нит. Если новые отчеты верны, ожидается, что Galaxy S26 Ultra превысит эту отметку и достигнет яркости более 3000 нит. Однако Samsung также может решить сохранить текущий уровень яркости в обмен на более длительное время автономной работы батареи.
По материалам:
itechua
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