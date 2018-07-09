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"Укрзализныця" потратит на заборы вдоль путей 69 млн грн

"Укрзализныця" потратит на заборы вдоль путей 69 млн грн

ПАО “Укрзализныця” в 2018 году выделит 69 млн грн на монтаж ограждений и другие меры безопасности на железнодорожных станциях. Эти действия компания решила предпринять в связи с растущим количеством смертей и непроизводственного травматизма на железной дороге.

В УЗ заявили, что с начала 2018 года на путях, станциях, перегонах и производственной территории компании различные травмы получили 288 людей, а 58% из них погибли. По сравнению с 2017 годом уровень смертности не изменился, но количество травмированных увеличилось на 32 человека.

В связи с этим компания решила приложить все усилия, чтобы ограничить доступ посторонних лиц к опасным зонам железнодорожной инфраструктуры.

При том, что почти на всех станциях железной дороги размещены баннеры с информацией о правилах безопасности на железной дороге, люди все равно продолжают ходить по путям.

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Но в компании жалуются, что в некоторых случаях не помогает даже установка ограждений вдоль путей. Например, после того как на станции Ирпень в 2017 году погибли два человека, там был установлен 740-метровый забор. УЗ потратила на установку ограждения 973 тыс. грн. Тем не менее люди выломали секции забора и продолжают ходить по железнодорожному полотну.

По материалам УБР
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