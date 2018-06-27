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"Укрзализныця" освоила 4,4 млрд гривен капитальных инвестиций в январе-мае

"Укрзализныця" освоила 4,4 млрд гривен капитальных инвестиций в январе-мае

Филиалы “Укрзализныци”, а также ее дочерние компании (существующие в виде ЧАО), за пять месяцев текущего года освоили 4,442 млрд гривен капитальных инвестиций, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Почти все вложенные средства – собственные, а именно 4,237 млрд гривен. Привлеченных средств освоено 204 млн гривен, инвесторских – 1,7 млн гривен.

На обновление подвижного состава филиалы УЗ направили 2,795 млрд гривен, в 2 раза больше фактического показателя за пять месяцев 2017 года.

В частности, приобретено и изготовлено 1605 полувагонов, стоимость которых составила 1,708 млрд гривен (из них 1155 полувагонов изготовлены собственными силами на вагоноремонтных заводах УЗ).

Также выполнены работы по модернизации и капитальному ремонту (улучшению) подвижного состава на сумму 1,088 млрд гривен. Это 3179 грузовых вагонов (442 млн гривен), 58 единиц пассажирского и грузового тягового подвижного состава (273 млн гривен), 40 пассажирских вагонов (329 млн гривен) и шесть единиц другого подвижного состава (43 млн гривен).

Выполнены работы по капитальному строительству на общую сумму 970 млн гривен (+21,4% к соответствующему периоду 2017 года).

На строительстве Бескидского тоннеля выполнено работ на сумму 340 млн гривен (в том числе за счет привлеченных средств – 204 млн гривен), реконструированы пути, стрелочные переводы и переезды на 515 млн гривен.

По материалам Центр транспортных стратегий
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