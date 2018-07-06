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С лотерейного бизнеса начнут взымать налоги

С лотерейного бизнеса начнут взымать налоги

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости навести порядок в лотерейном бизнесе в Украине.

“Лотерейный бизнес, который есть сейчас – это не бизнес, на мой взгляд. Это просто теневые схемы и до этого еще надо добраться”, – сообщил Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

По его словам, доходы от этой сферы должны пополнять украинский бюджет.

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“Мы сейчас добираемся до контрабанды – доберемся и до лотерей, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их все надо загнать в государственный бюджет”, – резюмировал Гройсман.

По материалам Обозреватель
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