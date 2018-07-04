Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.

Это произошло на встрече Президента с бизнесом.

По словам Президента, “это честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при экономическом росте растут и показатели прибыли”.

Порошенко также назвал закон о налоге на выведенный капитал “общим боем за экономическую свободу Украины” и отметил, что тема налога должна дискутироваться, а не популизироваться.

Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что Президент Порошенко отложил представление законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл внедрения налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.