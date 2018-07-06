В Харькове "потеряли" 35 арестованных авто на 15 млн грн

Харьковская таможня и Киевский отдел государственной исполнительной службы Харькова обнаружили недостачу 35 машин, арестованных на таможенных постах в разные годы по решениям судов.

Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова в уголовном производстве по факту злоупотребления работниками Государственной исполнительной службы полномочиями, который расследуется под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.

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В 2014 году легковые автомобили и микроавтобусы общей стоимостью на то время 15,22 млн грн по доверенности должны были передаваться ответственному хранителю. Таким хранителем был представитель компаний ООО “Нива ВШ” и ЧП СП “Юстиция”, которые тогда были уполномочены Министерством юстиции на продажу арестованного имущества.

Ответственный хранитель заявляет, что машины описали в его присутствии на таможенных постах, но он их не хранил ввиду отсутствия для этого места. Якобы сообщил об этом в исполнительную и таможенную службу и организации, от которых он действовал. Потом узнал, что работники таможни передали эти автомобили на хранение другому хранителю, на что есть акты приема-передачи, датированные 15 сентября 2014 г.

Допрошенная в качестве свидетеля заместитель начальника Киевского ОГИС в Харькове пояснила, что по закону арестованное имущество от одного к другому хранителю можно передать только по согласованию с государственным исполнителем. Таких согласований на пропавшие машины ГИС не давала.

Допрошенный второй ответственный хранитель в свою очередь заявил, что акт приема-передачи автомобилей подписывал, но автомобили не получал. Якобы первый ответственный хранитель пообещал дооформить документы и передать, но этого не сделал.

У Харьковской таможни имеется версия, что автомобили исчезли по вине первого хранителя. Так, допрошенная бывшая завскладом таможни сообщила, что первый ответственный хранитель озвучил недостоверную информацию, так как все 35 автомобилей ему отдали, “о чем есть все документы”.

По состоянию на сейчас следствие пришло к выводу, что “конфискованные по решениям судов 35 автомобилей припрятаны неустановленными лицами, что сделало невозможным их реализацию государственной исполнительной службой в доход государства”.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 388 ( “Незаконные действия в отношении имущества”) и ч. 2 ст. 364 УК ( “Злоупотребление властью или служебным положением»). Максимальное наказание, предусмотренное за последней статье – лишение свободы от трех до шести лет.