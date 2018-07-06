В Раде планируют ввести ID-карточки для народных депутатов

В Верховной Раде с 2019 года намерены ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.

Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий во время открытия церемонии торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы 5 июля.

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«Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата», – отметил Парубий.

Он рассказал, что благодаря ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к заседаниям Верховной Рады и заседаниям комитетов. Для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

«Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революция для работы парламента», – заявил Парубий.