Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 28 0

В Раде планируют ввести ID-карточки для народных депутатов

В Раде планируют ввести ID-карточки для народных депутатов

В Верховной Раде с 2019 года намерены ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.

Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий во время открытия церемонии торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы 5 июля.

Читайте также: Рада приняла за основу законопроект о едином окне на таможне

«Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата», – отметил Парубий.

Он рассказал, что благодаря ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к заседаниям Верховной Рады и заседаниям комитетов. Для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

«Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революция для работы парламента», – заявил Парубий.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018