В июне правительство и НБУ выплатили МВФ $162 млн долга

В июне правительство и НБУ оплатили в пользу Международного валютного фонда 162 млн долл.,

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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“562,4 млн долл. было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долл. – обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. И 162 млн долл. правительство и Национальный банк оплатили в пользу МВФ в июне”, – говорится в сообщении.