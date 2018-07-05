Audi показала внутренне убранство нового электрического кроссовера (фото)

Ингольштадцы показали, как прототип e-Tron Quattro выглядит изнутри.

В плане технологичности этот прототип во многом превосходит нынешние автомобили Audi. Автомобиль буквально напичкан различными технологическими решениями.

Водитель окружен экранами – привычный выступ по центру салона с цифровыми приборами дополнен двумя встроенными сенсорными экранами OLED, один из которых явно предназначен для управления мультимедийной системой. Причем, надо сказать, эти дисплеи смотрятся достаточно органично.

В целом салон выглядит достаточно стильно и шикарно – все выдержано в лучших традициях современных автомобилей Audi. Повсюду мягкая обивка, хорошо продуманное освещение и высококачественная аудиосистема Bang & Olufsen Premium, состоящая из 16 динамиков и усилителя мощностью 705 Вт.

Читайте также: Какой будет новая Skoda Octavia 2020 модельного года

Пользуясь сенсорным экраном, можно удобно переключать режимы движения. Есть три режима для движения по дороге, поворотов и парковки.

Audi e-Tron оснащается АКБ емкостью 95 кВт·ч, чего должно быть достаточно для 400 км пути (по циклу WLTP).