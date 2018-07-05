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Audi показала внутренне убранство нового электрического кроссовера (фото)

Audi показала внутренне убранство нового электрического кроссовера (фото)

Ингольштадцы показали, как прототип e-Tron Quattro выглядит изнутри.

В плане технологичности этот прототип во многом превосходит нынешние автомобили Audi. Автомобиль буквально напичкан различными технологическими решениями.

Водитель окружен экранами – привычный выступ по центру салона с цифровыми приборами дополнен двумя встроенными сенсорными экранами OLED, один из которых явно предназначен для управления мультимедийной системой. Причем, надо сказать, эти дисплеи смотрятся достаточно органично.

В целом салон выглядит достаточно стильно и шикарно – все выдержано в лучших традициях современных автомобилей Audi. Повсюду мягкая обивка, хорошо продуманное освещение и высококачественная аудиосистема Bang & Olufsen Premium, состоящая из 16 динамиков и усилителя мощностью 705 Вт.

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Пользуясь сенсорным экраном, можно удобно переключать режимы движения. Есть три режима для движения по дороге, поворотов и парковки.

Audi e-Tron оснащается АКБ емкостью 95 кВт·ч, чего должно быть достаточно для 400 км пути (по циклу WLTP).

По материалам ITC.ua
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