ТОП-5 компактных смартфонов для покупки в 2025 году (фото) — Finance.ua

ТОП-5 компактных смартфонов для покупки в 2025 году (фото) 11.01.2025, 00:21 — Технологии&Авто

ТОП-5 компактных смартфонов для покупки в 2025 году (фото), Фото: freepik

Когда-то популярные «фаблеты» постепенно утратили актуальность, а современные гаджеты становятся все более компактными. На рынке есть модели, которые остаются легкими и удобными в использовании.

Об этом рассказывает Stuff.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 — это сочетание флагманского опыта без значительных компромиссов. Смартфон получил большую батарею на 4000 мАч, улучшенный дизайн и искусственный интеллект для оптимизации работы.

У него современный дизайн и качественный 6,2-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Работает на базе процессора Exynos 2400 на европейском рынке или Snapdragon 8 Gen 3 в США. Блок камер имеет 3 основных сенсора на 50, 10 и 12 Мп.

Цены в Украине на смартфон начинаются с 25 645 грн.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a предлагает исключительное качество фото и функции из флагманских моделей Pixel по умеренной цене.

Смартфон имеет качественный 6,1-дюймовый экран OLED с частотой обновления до 120 Гц. Устройство работает на базе Google Tensor G3, а блок камер содержит 2 сенсора на 64 и 13 Мп. Также смартфон получил неплохую батарею на 4492 мАч, которой хватит на полный рабочий день.

Цены в Украине на смартфон начинаются с 14 842 грн.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 доказывает, что у складных телефонов перспективное будущее. В сложенном виде он компактен, а в открытом предлагает большой дисплей.

Смартфон имеет элегантный дизайн и функциональный внешний экран на внутренний 6,7 дюйма и внешний 3,4 дюйма. Оба с AMOLED-матрицей. Работает все под управлением Snapdragon 8 Gen 3, а блок камер содержит 3 сенсора на 50, 12 и 10 Мп. Аккумулятор здесь емкостью 4000 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются с 31 799 грн.

Asus Zenfone 10

Благодаря небольшому дисплею, Asus Zenfone 10 — это настоящий компактный флагман. Однако даже в таком небольшом устройстве нашлось место производительности.

Смартфон оснащен 5,9-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, блок камер включает модули на 50 и 13 Мп. У него нет телеобъектива, а обозреватели указывают, что устройство агрессивно обрабатывает фото.

В компактном корпусе разместился аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются с 33 980 грн.

Sony Xperia 5V

Благодаря ручным режимам съемки Sony Xperia 5 V идеально подходит для создателей фото- и видеоконтента. Он поддерживает профессиональные режимы и предлагает высокую автономность.

Устройство оснащено 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen, блок камер содержит два модуля на 48 и 12 Мп, а поддерживает работу большой аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются с 30 605 грн.

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