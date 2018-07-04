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Какой будет новая Skoda Octavia 2020 модельного года

Какой будет новая Skoda Octavia 2020 модельного года

Некоторое время назад западные СМИ на основе шпионских фото выяснили, что Skoda приступила к тестами Октавии следующего поколения. Теперь французское издание AutomobileMag разузнало кое-какие подробности о новинке.

По данным наших коллег, Skoda Octavia 2020 модельного года (дебют состоится в конце 2019-го или начале 2020-го) получит более классический вид. Она лишится раздельных передних фар, получит крупную радиаторную решетку с хромированными вставками, другие фонари и другой салон, оснащенный новейшими технологиями, в частности инновационной мультимедиа и продвинутым цифровым приборным щитком.

Под кузовом Skoda Octavia 2020 расположится обновленная версия платформы MQB. Та же архитектура будет использоваться Volkswagen Golf Mk8, который должна появиться следующим летом, а также новыми Seat Leon и Audi A3.

В моторную гамму лифтбэка войдет ряд бензиновых моторов, среди которых будет 1,5-литровая турбочетверка мощностью около 200 л.с. В линейке дизелей на смену 1,6-литровому агрегату придет двигатель 1.5. Также машина получит гибридную версию с 48-вольтовой системой.

По материалам autocentre.ua
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