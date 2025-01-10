В 2024 году продажи новых грузовиков увеличились на 14% до 12,9 тыс. единиц — Finance.ua

В 2024 году продажи новых грузовиков увеличились на 14% до 12,9 тыс. единиц Сегодня 07:36 — Технологии&Авто

В 2024 году продажи новых грузовиков увеличились на 14% до 12,9 тыс. единиц

В 2024 году по сравнению с 2023 годом продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 14% до 12,9 тыс. единиц.

Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 17%, а по сравнению с ноябрем — на 24%, до 1 354 единиц.

Среди новых коммерческих автомобилей в 2024 году наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault — 3 271 зарегистрированное авто.

На втором месте — коммерческие авто марки CITROEN (1 205 единиц), третье место в рейтинге занимают автомобили MAN (993 единицы), четвертое место автомобили марки (FORD 844 единицы), пятое — SCANIA (761 единица), шестое — MERCEDES- BENZ (625 единиц), седьмое — PEUGEOT (614 единиц), восьмое — VOLKSWAGEN (554 единицы), девятое — IVECO (545 единиц) и десятое — HYUNDAI (474 ​​единицы).

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