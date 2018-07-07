За 10 лет состояние самых богатых людей Франции выросло в три раза

Общее финансовое состояние 500 самых богатых людей Франции возросло за последние 10 лет в три раза и составляет в настоящее время €650 млрд.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного французским экономическим журналом Challenges.

В исследовании обращается внимание на то, что по состоянию на 2018 год достояние группы самых богатых людей Франции равно почти 30% ВВП страны, тогда как в 2009 году этот показатель равнялся лишь 10% от ВВП. Еженедельник напоминает, что “показатель в €650 млрд никогда ранее во Франции достигнут не был”. При этом эксперты указывают и на его стремительный рост, так как всего за последний год индекс увеличился на 13%.

Второй год подряд рейтинг богатейших людей Франции возглавляет Бернар Арно, владелец корпорации по торговле предметами роскоши – LVMH. Его достояние, совместно с членами его семьи, равно €73,2 млрд. Таким образом он выходит не только на первое место во Франции, но и на четвертое в мировом рейтинге миллиардеров.

На втором месте с показателем в €40 млрд находятся владельцы компании Chanel – братья Ален и Жерар Вертхаймеры. По результатам прошлого года торговый оборот возглавляемой ими компании составил €8,3 млрд. На третьей позиции находится владелец компании предметов роскоши Herms Аксель Дюма. Лишь ненамного отстает от него с показателем в €39,6 млрд Франсуаза Беттанкур-Мейер, владеющая крупнейшей фирмой по выпуску косметики – l’Oreal.

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На пятом месте в рейтинге – Жерар Мюлье, владелец торговой сети супермаркетов Auchan. Его состояние исчисляется в €38 млрд. Шестое место – у миллиардера Франсуа Пино, владельца концерна Kering – с состоянием в €30,5 млрд.