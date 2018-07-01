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Рейтинг самых дорогих городов мира для жизни экспатов (инфографика)

Рейтинг самых дорогих городов мира для жизни экспатов (инфографика)

На площадке Expatistan опубликован рейтинг из 347 городов мира по стоимости жизни для экспатов.

Самыми дорогими признаны города Гамильтон (Бермуды) и Большой Кайман (Каймановы острова), также в пятерке Женева, Цюрих и Рейкьявик.

Украинские города, такие как Харьков, Киев и Львов, находятся в хвосте списка. Причем Львов занимает самую последнюю строчку рейтинга, являясь самым незатратным городом для жизни.

Значение индекса цен каждого города рассчитывается в сравнении с ценами в центральном справочном городе — Праге, где индекс установлен на отметку 100. Это контрольная точка. Поэтому, если индекс цен города составляет 134, это означает, что проживание в нем на 34% дороже, чем проживание в Праге.

Индекс учитывает цены на еду, аренду жилья, транспорт, покупку одежды, медицину и развлечения.

Сообщается, что информация в базе данных Expatistan обновляется регулярно — цены вводят сами пользователи, которые проживают в том или ином городе. Так сравнение Киев — Нью-Йорк основано на 6 425 ценах, введенных 1489 разными людьми.

Справка Finance.ua:

  • Expatistan — это калькулятор стоимости жизни для иностранных специалистов, которые переезжают в новую страну или город и хотят узнать, насколько дорого там жить по сравнению с родными краями.
  • Его создал разработчик Херардо Робледильо в 2009 году, который и сам является экспатом и хотел помочь коллегам лучше ориентироваться в стоимости жизни в разных уголках мира.
По материалам AIN.UA
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