Рейтинг самых дорогих городов мира для жизни экспатов (инфографика)

На площадке Expatistan опубликован рейтинг из 347 городов мира по стоимости жизни для экспатов.

Самыми дорогими признаны города Гамильтон (Бермуды) и Большой Кайман (Каймановы острова), также в пятерке Женева, Цюрих и Рейкьявик.

Украинские города, такие как Харьков, Киев и Львов, находятся в хвосте списка. Причем Львов занимает самую последнюю строчку рейтинга, являясь самым незатратным городом для жизни.

Значение индекса цен каждого города рассчитывается в сравнении с ценами в центральном справочном городе — Праге, где индекс установлен на отметку 100. Это контрольная точка. Поэтому, если индекс цен города составляет 134, это означает, что проживание в нем на 34% дороже, чем проживание в Праге.

Индекс учитывает цены на еду, аренду жилья, транспорт, покупку одежды, медицину и развлечения.

Сообщается, что информация в базе данных Expatistan обновляется регулярно — цены вводят сами пользователи, которые проживают в том или ином городе. Так сравнение Киев — Нью-Йорк основано на 6 425 ценах, введенных 1489 разными людьми.

Справка Finance.ua:

Expatistan — это калькулятор стоимости жизни для иностранных специалистов, которые переезжают в новую страну или город и хотят узнать, насколько дорого там жить по сравнению с родными краями.